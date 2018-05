Alejandro Berenguer è uno dei giocatori del Torino che più deluso in questa stagione: il direttore sportivo Gianluca Petrachi lo aveva acquistato la scorsa estate dall'Osasuna per 5.5 milioni di euro e, nei piani del dirigente, sarebbe dovuto essere uno dei titolari nell'undici di Sinisa Mihajlovic. Lo spagnolo invece è stato bocciato dal tecnico serbo e non è riuscito a convincere neanche il suo sostituto Walter Mazzarri.



A fine stagione potrà quindi lasciare il Torino: probabile un suo ritorno in Spagna, magari in prestito, per rilanciarsi. In questo momento, infatti, il valore del cartellino di Berenguer è calato e difficilmente il Torino potrebbe incassare la stessa cifra spesa.