Quando ormai sembrava tutto fatto per l'approdo al Torino di Godfred Donsah, la trattativa con il Bologna si è improvvisamente e inaspettatamente arenata: il centrocampista ghanese è rimasto alla corte di Roberto Donadoni e Walter Mazzarri non ha potuto quindi avere quel rinforzo a centrocampo che gli sarebbe servito per la seconda parte di stagione.



La trattativa non è però tramontata del tutto. Donsah è infatti un giocatore che piace molto al direttore sportivo granata Gianluca Petrachi che da anni sta ormai tentando di portare a Torino e per questo motivo il dirigente sembra intenzionato a riaprire i discorsi con il Bologna a fine stagione per provare finalmente a portare a termine l'operazione.