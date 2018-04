Walter Mazzarri domenica contro l'Atalanta a causa dei vari infortuni e delle squalifiche dovrà rivoluzionare il centrocampo e, in parte, anche l'attacco del suo Torino. Non la difesa dove, a parte il lungodegente Lyanco che ha già finito il proprio campionato, l'allenatore granata potrà contare sugli altri quattro centrali a sua disposizione.



Come già capitato nelle scorse partite, a Bergamo scenderanno in campo, da destra verso sinistra, Nicolas Nkoulou, Nicolas Burdisso e Emiliano Moretti. Il giovane Kevin Bonifazi partirà quindi ancora una volta dalla panchina.