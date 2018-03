Kevin Bonifazi, difensore del Torino, ha fatto oggi il suo debutto in Serie A. Queste le parole dopo la vittoria sul Cagliari: "Sono felicissimo per la vittoria, che è coincisa con il mio esordio in serie A. Voglio dedicare tutta la mia gioia, senza tenermene neanche l’1% per me, alla mia famiglia, che vive di calcio. Devo ringraziare la società, il mister e i miei compagni che mi hanno permesso di entrare fin da subito in campo con sicurezza, aiutandomi e permettendomi di giocare con tranquillità. Il tecnico mi ha provato in tutte e tre le posizioni della difesa a tre: per me cambia poco, se non il piede con cui si interviene, ma i movimenti sono gli stessi. Oggi avevo di fianco due calciatori dall’esperienza infinita come Burdisso e Moretti, che mi hanno sostenuto. Sono felicissimo di come è andata questa giornata".