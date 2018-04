Nella partita di ieri contro l'Atalanta Walter Mazzarri ha provato a sorprendere la squadra di Gian Piero Gasperini schierando Kevin Bonifazi nell'inedito ruolo di terzino destro, al posto dello squalificato Lorenzo De Silvestri. Una scelta questa dettata anche dall'indisponibilità per infortunio di Antonio Barreca e delle condizioni non ottimali di Cristian Molinaro e di Alejandro Berenguer. L'esperimento Bonifazi terzino non è però riuscito.



Il difensore del Torino, abituato a giocare come centrale di difesa, è apparso spaesato nell'inedito ruolo di esterno: finché è rimasto in campo non ha mai spinto sulla propria fascia e anche il suo lavoro in fase difensiva non è stato certo impeccabile: basti pensare ai suoi errori in occasione dei gol nerazzurri.