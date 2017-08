Arrivano buone notizie dalla Francia per quanto riguarda il futuro di Andrea Belotti: secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Monaco starebbe pensando di lasciar perdere la pista che porta all'attaccante del Torino per sostituire il partente Mbappé (sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain).



Il nuovo obiettivo del Monaco per il proprio reparto offensivo sarebbe Luciano Vietto. Se il club monegasco dovesse effettivamente acquistare l'argentino del Siviglia (giocatore che per altro era stato seguito anche dallo stesso Torino), allora Belotti potrebbe restare alla corte di Sinisa Mihajlovic, proprio come si augurano i tifosi granata.