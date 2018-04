Tra i giocatori in scadenza di contratto in casa Torino c'è anche Nicolas Burdisso. L'esperto difensore, ha compiuto da poco 37 anni, in questa stagione si è rivelato un giocatore importante per la squadra granata e, al termine della partita di ieri contro la Lazio, non ha nascosto la sua volontà di restare ancora al Torino.



"Non ho ancora parlato con la società dell'eventuale rinnovo, ma io il prossimo anno voglio essere ancora qua" ha dichiarato Burdisso. Il scadenza di contratto c'è anche il suo coetaneo e compagno di reparto Emiliano Moretti: difficile che la società decida di rinnovare il contratto a entrambi, ma a breve il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi dovranno decidere se prolungare il contratto, per almeno un'altra stagione, ad almeno uno dei due difensori.