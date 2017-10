Torino-Cagliari 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 30' Barella (C), 40' Falque (T), 66' Obi (T)



Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Ansaldi; Acquah (56' Obi), Valdifiori, Baselli; Falque (87' Berenguer), Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic



Cagliari (3-4-1-2): Rafael; Romagna (87' Giannetti), Andreolli, Capuano; Faragò, Barella (69' Sau), Cigarini, Padoin (77' Miangue); Joao Pedro; Farias, Pavoletti. All. Lopez



Arbitro: Calvarese di Teramo



Ammoniti: 41' Ansaldi (T), 61' Joao Pedro (C), 70' Capuano (C), 78' Falque (T), 91' Sirigu (T), 92' Miangue (C)