Sta facendo molto discutere l'acquisto di Coutinho da parte del Barcellona per la cifra record di 160 milioni di euro. Del passaggio dal Liverpool al club catalano del calciatore brasiliano ne ha parlato anche il presidente del Torino Urbano Cairo ai microfoni di Radio Rai, soffermandosi anche sull'ormai celebre clausola rescissoria da 100 milioni. "E’ il mercato che fa i prezzi. Io porto una clausola rescissoria a 100 milioni per far sì che in quel caso decida il calciatore. Se Coutinho viene venduto a 160 milioni, allora forse, se Belotti torna a fare ciò che ci ha abituato, io mi sono tenuto basso".



Cairo ha poi parlato anche dell'esonero di Mihajlovic. "È un buon allenatore, ha fatto cose importanti, specialmente alla Sampdoria. Con noi ha vissuto un anno e mezzo, partito bene, finito malino. Abbiamo fatto una campagna acquisti importante ma c’è stata poca continuità e pochi punti. C’è stima per la persona e l’allenatore e avrà occasione di dimostrarlo, con noi lo ha dimostrato in parte. Le cose sono andate meno bene di quanto ci aspettavamo a inizio campionato".