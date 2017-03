In casa Torino si sta pensando già al futuro, per questo motivo il presidente Cairo è al lavoro per blindare due suoi giocatori: Daniele Baselli e Kevin Bonifazi. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2019, ma sono già state avviate le trattative per il suo prolungamento, il secondo invece (attualmente in prestito alla Spal) è legato al Toro fino al 2018 ma presto potrebbe arrivare l'annuncio del suo prolungamento contrattuale.