Urbano Cairo torna a sorridere. In poche partite il suo Torino è tornato ad essere il Toro. Il presidente granata è molto soddisfatto della partita contro l’Inter, per come è maturato il risultato e per quella prestazione che ha scacciato via diverse ombre intorno alla panchina di Mihajlovic. Queste le sue parole a Tiki Taka: “Il Toro era in palla e ha giocato benissimo davanti a uno stadio da tutto esaurito. Ma già contro il Cagliari si era visto un miglioramento. Contro i nerazzurri non abbiamo mollato di un millimetro e abbiamo giocato per vincere: c’è stata anche l’occasione per andare sul doppio vantaggio, e i tre punti sarebbero stati meglio, ma credo che alla fine il pareggio sia giusto. Rimpianti sulla gara? No, non ne ho di particolari“.



OBIETTIVO EUROPEO - “L’obiettivo è stato fissato fin dall’anno scorso. Noi abbiamo fatto un calciomercato importante, dando a Mihajlovic ciò che voleva e lui l’ha sempre riconosciuto. Noi vogliamo tornare in Europa, dobbiamo restare uniti e compatti per puntare all’obiettivo. Per questo dico che non abbiamo mai pensato di esonerare Mihajlovic: ha avuto un momento di difficoltà, ma è sempre stato appoggiato. Non è stato in bilico, nemmeno dopo il 4-0 nel derby contro la Juventus, che abbiamo giocato in 10 per praticamente tutta la gara. È un match che non fa testo: il progetto è almeno biennale“.



BELOTTI - “Da quando è iniziata la stagione non abbiamo parlato con nessuno. Lui vuole fare bene qui, e con tutto il rispetto per il Milan, Belotti sta bene qui con noi“. Il bomber della Nazionale sarà importantissimo per conquistare la qualificazione ai Mondiali: “Ho sentito Ventura” dice Cairo, “e ho delle buone sensazioni. La Svezia? Ha ottimi giocatori, ma dobbiamo restare concentrati, per ottenere il nostro obiettivo“.