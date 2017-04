Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, nella quale non sono mancate polemiche per il dominio esercitato dalla Juve (in primis), seguita da Milan e Inter.



"Io sono al Torino da 12 anni. Quando l’ho preso avevo dei sogni grandi, ma poi ho capito che non erano così facili da realizzare. Io considero tutto possibile, però nel calcio è davvero difficile prescindere dalle dimensioni economiche delle società. Quindi il 'nulla è impossibile' viene temperato, non dico rimosso. Negli ultimi vent’anni, da quando cioè il mondo è cambiato a causa dello sviluppo enorme dei diritti televisivi, lo scudetto lo hanno vinto sempre e soltanto la Juve, il Milan e l’Inter".



"In due occasioni non è successo, con la Lazio e la Roma. Soltanto in queste due occasioni. Poi, la Roma, il povero Franco Sensi l’ha dovuta vendere e credo che economicamente ci abbia rimesso veramente tanti soldi. Sergio Cragnotti non so se sia fallito per via di questo od altro, ma certamente la Lazio gli ha dato un bel colpo, perché comprare giocatori a botte di novanta, cento miliardi di allora non è stato certamente un fatto positivo, per lui. Quindi il 'nulla è impossibile' del mio decalogo in questo caso viene messo a dura prova".