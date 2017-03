All'Hilton Hotel di Fiumicino, dove è presente per l'elezione del nuovo presidente federale, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro della sua squadra e di Andrea Belotti.

"Belotti è un ragazzo umile, che ha voglia di far bene e ha grande voglia di imparare e migliorarsi. E' importante essere non solo tecnicamente bravi, ma unire tutto questo a dei valori morali, che lui ha. Penso che lui si trovi benissimo con noi e i tifosi nutrono un grande affetto per lui. La clausola da 100 milioni che abbiamo inserito nel suo contratto vale solo per l'estero e si può esercitare solo nel caso lui lo desideri. Ho voglia di investire per correggere quello che è migliorabile e rinsaldare la squadra per creare un bel Toro".



Cairo ha poi parlato del rapporto con i tifosi. "La piazza mi contestava qualche anno fa perchè avevamo ottenuto meno di quanto i tifosi si aspettavano. Ma non ho mai mollato perchè gli errori che avevo commesso li avevo fatti in buona fede. Successivamente abbiamo cambiato la nostra politica, iniziando a puntare sui giovani. Stiamo togliendoci delle belle soddisfazioni".



Infine, su Mihajlovic e la Lazio. "Mihajlovic gioca sempre all'attacco e questo mi piace. Siamo l'ottavo attacco più forte della storia del Toro. La Lazio? Sta disputando un buon campionato. Mi aspetto una partita combattuta e impegnativa, ma se il Toro gioca come sa può fare molto bene. Anche noi stiamo facendo un ottimo campionato: abbiamo sette punti in più rispetto all'anno scorso e tre in più rispetto alla stagione in cui centrammo l'Europa League."