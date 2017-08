Urbano Cairo ha parlato dello Stadio Filadelfia, per il quale stamane è stato firmato in comune l'atto di locazione: ''Grazie a tutto il Consiglio della Fondazione per il lavoro svolto e naturalmente grazie al Presidente Salvadori. La ricostruzione del Filadelfia è stato un grande lavoro di squadra, per noi è motivo di grande orgoglio poter tornare ad allenarci lì. E' uno stadio che diventerà sempre più bello con la cura di ogni dettaglio, proprio come avviene per ogni casa perchè il Filadelfia è la nostra casa''.