Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio Sportiva di Giampiero Ventura, tornato ieri allo stadio Grande Torino per la sfida tra i granata e l'Inter: "Secondo me chi prende Gian Piero Ventura fa un affarone, perché lui quando è nella fase in cui deve ricominciare è veramente al suo massimo. L'ho trovato in gran forma e vogliosissimo di ritornare in pista. Non credo che la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali sia stata tutta colpa sua, perché come sempre accade sono importanti gli allenatori e i giocatori, ma è fondamentale soprattutto la dirigenza. E, secondo me, c'è una bella componente dirigenziale che ha influito molto".