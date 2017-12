Intervistato dal Corriere della Sera - Torino, il patron del Torino Urbano Cairo ha parlato sia della classifica che degli obiettivi di mercato del club granata: "Siamo lì, a due punti e non a dieci da dove volevamo essere, ma c'è un po' di rimpianto. Potevamo avere un bel po' di punti in più se solo alcune partite le avessimo chiuse e portate a casa, com'era poi possibile fare. Quella con il Genoa è stata una buona partita: abbiamo creato molte occasioni, Sirigu non ha fatto una parata e Perin di strepitose. Ma poi, se non fai gol, non vinci e pareggi per la decima volta... Io stesso non è che sia entusiasta. L'obiettivo dichiarato è quello di ottenere un piazzamento europeo, nonché di avanzare il più possibile in Coppa Italia. Per quanto riguarda il mercato, se uscirà qualche giocatore vedremo di rimpiazzarlo adeguatamente, ma ricordo che in difesa e a centrocampo abbiamo tantissime soluzioni: potrebbe tornare Lukic, mentre Edera s'è rivelato interessantissimo e ha tantissime richieste in serie A. Il rischio è di ritrovarsi con ragazzi che non fanno un minuto. Niang mi diceva che a Genova aveva fatto 7 gol in 10 partite da punta centrale: con tutta la stima che ho, dovrei prendere Pazzini?"