Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato in occasione della votazione per eleggere il nuovo capo della FIGC. L'argomento principale è stato, naturalmente, il Gallo Andrea Belotti, capocannoniere della Serie A con 22 reti e desiderio di mercato di mezza Europa.



Ecco il pensiero del patron granata: "Belotti è un ragazzo umile, con voglia di far ben, di imparare e migliorarsi. Non ha solo grande tecnica, bisogna unire tutto a dei valori morali, che lui ha. Credo si trovi benissimo con noi, i tifosi nutrono un grande affetto per lui. La clausola? Vale solo per l'estero e di fatto può esercitare solo nel caso lui lo desideri. Ho voglia di investire per correggere quello migliorabile, rinsaldare la squadra per creare un bel team".