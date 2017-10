Urbano Cairo, presidente del Torino, parla della squadra granata a margine del Premio Cairo: "Ko con la Roma? Abbiamo giocato una buona partita, ma se non porti a casa i punti conta poco. Se ho parlato con Mihajlovic? Certo! E lui la pensa come me, dobbiamo ricominciare subito a vincere. Ci sta che qualcosa non vada bene, ma Sinisa è determinato e voglioso, sa che deve concretizzare il suo lavoro e merita sostegno. Deluso da Sadiq e Niang? No, hanno fatto buone cose. Per Sadiq non è automatico prendere il posto di un centravanti di qualità come Belotti, non ha ancora sviluppato l’intesa con la squadra, tant’è che si è fatto cogliere diverse volte in fuorigioco, ma ha buone potenzialità. Anche Niang ha qualità notevolissime e dà segnali positivi, credo che farà molto bene, ma non voglio parlare dei singoli".