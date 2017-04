Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha dichiarato: "La clausola di rescissione da 100 milioni di euro per Belotti è posizionata su un livello molto alto, non credo che quest'anno qualcuno la pagherà. Se Belotti, come credo, sarà contento di rimanere con noi, lo terremo volentierissimo perché è un giocatore importante. Finora non c'è stata alcuna richiesta, né offerte, ma non credo che questo possa accadere".