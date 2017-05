Dopo le dichiarazioni di Preziosi, che ha accusato la società granata di aver promesso un premio econimoco ai giocatori nel caso avessero battuto il Genoa per farlo retrocedere in B, è arrivata nel tardo pomeriggio la replica del presidente del Torino Urbano Cairo, direttamente dallo stadio Filadelfia dove è impegnato per l'inaugurazione: "Io sono sempre stato abituato a fare le cose in positivo, non contro qualcuno, neanche contro il Genoa. Non m’interessa se proprio contro di loro qualche anno fa retrocedemmo, sono cose lontane da me, ed è totalmente falso che io abbia offerto un premio economico ai miei giocatori per far retrocedere il Genoa”.