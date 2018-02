Il presidente del Torino Urbano Cairo parla ai microfoni di Premium prima del derby con la Juventus: "E’ una gara speciale il derby ma dobbiamo giocarla come se fosse una partita normale anche se non sarà facile. Sono andato a trovare la squadra ma non ho fatto nessun discorso, ho solo fatto vedere che c’è un grande interesse anche perché non bisogna esagerare tanto questa è una gara che si prepara da sé, non ci sono bisogno di parole. Zero gol subiti i casa da quando c’è Mazzarri? Il mister ha dato un’organizzazione migliore e una fase difensiva molto bene fatta. Ma poi sta lavorando molto con i giocatori, sia in campo che fuori. Tutto questo ha portato a dei buonissimi risultati e ora dobbiamo continuare così. Belotti vale ancora 100 milioni? Non penso a questo tipo di cose oggi. Ci teniamo stretti Belotti e non penso alla valutazione. Quella cifra lì è la clausola ma poi ce ne siamo dimenticati. Tenere Belotti è la cosa che mi preme di più, l’importante è che da qui alla fine faccia vedere quello che sa fare. Con l’Udinese è tornato a livelli importanti, poi le valutazioni economiche non mi interessano. Con Mzzarri dall’inizio l’europa poteva essere più vicina? Non penso a questo genere di cose. Noi abbiamo fatto una scelta di tenere Mihajlovic nel girone d’andata poi abbiamo scelto Mazzarri. Possiamo fare bene, c’è tutto il tempo per fare buoni risultati e non penso a cosa poteva essere. Ora crediamo molto in Mazzarri".