Fabio Capello di grandi attaccanti se ne intende, nella sua carriera da allenatore ne ha allenati tanti, da Van Basten a Suker, da Trezeguet e Ibrahimovic a Ronaldo e Van Nistelrooy, passando per Totti, Raul, Rooney e molti altri altri.Tra i più grandi centravanti che ha allenato c'è anche Gabriel Omar Batistuta con cui ha vinto uno scudetto sulla panchina della Roma.

Ecco perché se un tecnico come Capello spende ottime parole su Andrea Belotti, è lecito pensare che per davvero il Torino abbia in casa un vero campione. Ai microfoni di Radio Anch'io l'allenatore ha infatti dichiarato che: "Belotti è uno dei più forti d'Europa. Sa muoversi, sa fare di tutto, è forte di testa, è come Batistuta, forse è più bravo di Batistuta che in area di rigore era un mostro".