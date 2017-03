Il difensore brasiliano Carlao ha avviato l'iter burocratico per prendere il passaporto italiano. Se tutto procederà senza intoppo dell'italianizzazione dell'ex APOEL Nicosia ne beneficerà anche il Torino. In che modo? Nel mercato in entrata della prossima sessione.

Ogni squadra di serie A, infatti, può acquistare dall'estero un massimo di due calciatori extracomunitari a patto che liberi altrettanti posti in rosa. Per fare ciò esistono tre modi: vendere a titolo definitivo un proprio calciatore extracomunitario ad una squadra straniera, svincolarne uno a parametro zero o far acquisire un passaporto comunitario ad uno dei calciatori extracomunitario già presenti in squadra. Il Torino cedendo il venezuelano Josef Martinez all'Atlanta United ha liberato un posto in rosa che verrà però occupato dal brasiliano Lyanco (entrambi le operazioni di mercato saranno ufficialmente formalizzate il prossimo 1 luglio), se Carlao entrerà in possesso dal passaporto comunitario la squadra granata avrà la possibilità di liberare il secondo posto, il che significa che nella prossima stagione potrà acquistare un secondo calciatore extracomunitario dall'estero.