Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato c'è anche Carlao. Il difensore brasiliano, intervistato da ESPN Brasil, ha parlato proprio del suo futuro, non escludendo un addio alla maglia granata: "Arriva il momento in cui pensi di voler stare maggiormente vicino alla tua famiglia, è da tanto tempo che io sono lontano dal Brasile. Se ci fosse un'opportunità di trasferirmi qua la valuterei con molta attenzione, anche perché vorrei giocare nel campionato brasiliano ad alti livelli. Con il Toro ho ancora due anni di contratto e penso che la società voglia ancora contare su di me, io però voglio giocare. Quando a gennaio mi sono trasferito al Torino ero molto contento, loro mi seguivano da quando ho fatto i preliminari di Champions League con l'APOEL Nicosia, poi a gennaio mi hanno contattato e in due giorni abbiamo chiuso l'operazione. Purtroppo ho potuto giocare solo nella parte finale del campionato perché appena arrivato mi sono infortunato".



Carlao ha poi parlato anche dei tifosi granata. "Non immaginavo che fossero così caldi. Sono molto esigenti ma allo stesso tempo sanno riconoscere quando un giocatore in campo dà tutto e lo apprezzano per questo. Il derby? Il clima che si respira nei giorni precedenti è bellissimo, non si parlava d'altro. Contro la Juventus poi abbiamo fatto anche una grandissima partita. In questi mesi al Toro ho imparato molte cose".