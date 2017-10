La pausa del campionato di serie A ha dato la possibilità al Torino di effettuare un test al Filadelfia contro il Casale, formazione dal passato glorioso (ha anche vinto uno scudetto) che ora milita in serie D ed è allenata dall'ex giocatore e tecnico granata Ezio Rossi.



La squadra di Sinisa Mihajlovic, senza i nazionali e i vari infortunati, si è imposta per 5-1 grazie ai gol di Boyé (che è stato schierato come centravanti nella classica posizione di Belotti), Berenguer, Baselli, Gustafson e del Primavera Rauti.



Torino-Casale 5-1 (primo tempo 3-1)

​

Marcatori: 1′ Boyé (T), 15′ Berenguer (T), 31′ Pavesi (C), 42′ Baselli (T), 52' Gustafson (T), 70′ Rauti (T).



Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic (62' Ichazo); Ansaldi (46' Molinaro), Burdisso, Bonifazi (80' Samake), Moretti; Valdifiori, Baselli (62' Rauti); Falque 7 (46' Bianchi), Gustafson, Berenguer; Boyé. A disp. Leveque, Gilli. All. MIhajlovic.



Casale (4-4-2): Consol, Villanova, M’Hamsi, Dansu, Cintoi, Marianini, Merkaj, Zaia, Pavesi, Garavelli, Ferrari da Silva. A disp. Baldi, Battista, Vecchiarelli, Cerutti. All. Rossi.