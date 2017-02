Andrea Belotti è l'uomo del momento in casa Torino e non solo. L'attaccante granata è conteso da un lato dalla società del presidente Urbano Cairo, che lo vorrebbe trattenere ad ogni costo, dall'altra ci sono agenti e intermediari al lavoro ognuno per differenti top team italiani ed europei. In mezzo c'è lui, che continua a farsi largo a suon di gol, e una clausola rescissoria da 100 milioni.



PUPILLO DEL MILAN - Da tempo il club italiano più interessato al Gallo Belotti è sicuramente il Milan. Il closing societario si avvicina e nel corso della prossima estate sarà certa la partenza di Carlos Bacca che dirà addio ai colori rossoneri. Belotti è considerato l'attaccante del futuro, completo, giovane e italiano, come piace a colui che resterà come presidente onorario anche dopo il closing, Silvio Berlusconi.



DALLA PREMIER A REAL E PSG - Da mesi però, attorno a Belotti si vedono le attenzioni di mezza Europa. Come riportato da Tuttosport da tempo il Chelsea di Conte lo sta studiando con uno scout sempre presente al seguito. Informazioni al suo entourage le hanno chieste emissari di Manchester City, Manchester United, Liverpool e Arsenal. Ma le new entry sono il PSG che ha mandato un'emissario nell'ultima gara di campionato, ma anche il Real Madrid (che perderà in estate Benzema e Morata) e soprattutto il Bayern Monaco in cui Ancelotti è un vero estimatore del Gallo. Tutti, ma proprio tutti lo stanno seguendo. La concorrenza è di quelle importanti, Cairo si sfrega la clausola da 100 milioni è pronta ad essere incassata.