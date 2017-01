Lucas Castro e il Torino sono sempre più distanti, nonostante il club granata abbia già trovato da giorni l'intesa con il centrocampista per il trasferimento in granata. A mancare però, particolare rilevante, è l'accordo con il Chievo Verona, squadra detentrice del cartellino dell'argentino. La società veneta non sembra intenzionata ad abbassare le proprie richieste economiche (10 milioni la cifra chiesta per lasciar partire il giocatore ex Catania) e la distanza con il Torino resta grande: Cairo infatti non vuole spendere più di 6.5 milioni.

A complicare ancora di più le cose per i granata c'è anche, secondo quanto riportato da cittaceleste.it, l'inserimento nella trattativa della Lazio.