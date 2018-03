Piero Chiambretti è uno dei tifosi vip del Torino. Il noto presentato televisivo, a tre giorni dalla partita contro la Fiorentina, ha parlato, come si legge su Torinogranata.it del momento della formazione granata ma anche di quella viola e, in particolare, dell'ex Marco Benassi.



"Davanti ad una tragedia come quella di Astori non esistono bandiere. Toro? L'effetto Mazzarri non è mai cominciato, anche perché la squadra era stata fatta per il suo predecessore. Come ogni anno la squadra parte con grandi ambizioni ma a metà della stagione è già tutto finito. Ora c'è una partita importante contro i nostri gemellati e un ex come Benassi venduto a sorpresa: per me è un buon giocatore. Mi andrebbe bene un pari".