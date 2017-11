La sosta del campionato ha permesso oggi al Torino di scendere in campo in un test amichevole contro il Chieri, formazione che milita nel campionato di serie D. La squadra di Sinisa Mihajlovic si è imposta per 3-0 grazie ai gol di Sadiq, Boyé e Lyanco.



Torino-Chieri 3-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 14′ Sadiq, 32′ Boyé, 50′ Lyanco



Torino: Milinkovic-Savic (60'′ Ichazo); De Silvestri (46' Moretti), Burdisso (61'′ Bedino), Lyanco, Molinaro; Gustafson, Rincon (31′ VAldifiori), Baselli (31′ Acquah); Berenguer (70' Rivoira), Sadiq (46' De Luca), Boyè (65' Millico). All. Mihajlovic.



Chieri: Benini, Venturello, Cesarano, D’Iglio, Pautassi, Benedetto, Campagna, Di Lernia, Piraccini, Tettamanti, Foglia. All, Manzo