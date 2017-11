Torino-Chievo 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 14' Hetemaj (C), 33' Baselli (T)



Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Burdisso, N’Koulou, Ansaldi; Baselli, Rincon (85' Valdifiori), Obi (66' Niang); Falque (79' Berenguer), Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Cesar, Gobbi; Castro (28' Bastien), Radovanovic, Hetemaj; Birsa (84' Pucciarelli); Meggiorini (75' Stepinski), Inglese. All. Maran



Arbitro: Banti di Livorno



Ammonito: 88' Niang (T), 92' Inglese (C)



Espulso: 88' Radovanovic (C)