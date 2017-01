Tra i giocatori che il Torino sta seguendo per rinforzare il proprio centrocampo c'è anche Paolo Faragò, 23enne mezzala del Novara. La società granata ha già avviata i contatti con quella azzurra per capire se ci siano o meno possibilità per un immediato trasferimento sotto la Mole di Faragò. Nel frattempo, però, i dirigenti delle due squadre si sono accordati anche per un'altra operazione: il passaggio del difensore Marco Chiosa, dal Torino al Novara, con la formula del prestito con diritto di riscatto per gli azzurri e controriscatto per i granata.

Chiosa nella prima parte di stagione ha trovato poco spazio nel Perugia e spera ora di poter giocare con maggiore frequenza a Novara. Nelle prossime ore firmerà il contratto con la società del presidente De Salvo e fino al termine della stagione sarà un calciatore azzurro. Quest'operazione potrebbe favorire l'arrivo al Torino di Faragò.