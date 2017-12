L'unica certezza in casa Torino per quanto riguarda l'attacco che scenderà in campo contro il Genoa è che non ci sarà Andrea Belotti a guidarlo. L'attaccante e capitano granata ha riportato un infortunio al ginocchio destro (lo stesso operato a ottobre) nel corso di uno degli ultimi allenamenti e non è ancora chiaro quando potrà tornare a completa disposizione di Sinisa Mihajlovic.



Con Umar Sadiq di fatto fuori squadra e pronto a tornare a Roma, sono tre i giocatori che si contendono ora una maglia da titolare per il ruolo di punta centrale nel 4-3-3 del Torino: il favorito a scendere in campo dal primo minuto con il Genoa è M'Baye Niang, ma negli ultimi allenamenti Sinisa Mihajlovic ha provato in quella posizione anche Lucas Boyé e, un po' a sorpresa, Iago Falque.