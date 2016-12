Domenica Cesare Bovo è stato costretto a vedere la partita del suo Torino contro il Napoli alla tv a causa di un attacco febbrile che gli ha fatto alzare bandiera bianca alla vigilia del match. Ma contro il Genoa, sua ex squadra, il difensore potrebbe tornare a far parte dell'elenco dei convocati di Mihajlovic.

Bovo nel Genoa ha giocato tre stagioni ma, nei suoi ultimi due campionato in rossoblù, ha visto poco il campo a causa di alcuni infortuni al ginocchio.Ora è alla sua quarta stagione consecutiva in granata ma, questa, sarà anche l'ultimo. Il contratto del difensore scadrà a fine anno e il Torino non sembra intenzionato a rinnovarglielo.