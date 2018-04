Antonio Barreca in questa stagione sta faticando parecchio a ritagliarsi uno spazio da protagonista. Il terzino, che nello scorso campionato era stato una delle rivelazioni in casa Torino, ora è chiuso da un Cristian Ansaldi che in granata è tornato a giocare ad alti livelli dopo la parentesi negativa all'Inter. Anche nella partita di domani contro il Milan, Barreca sarà quindi costretto a partire dalla panchina e al massimo entrerà in campo a partita in corso.



Se Barreca non è ancora riuscito a scalare le posizioni nell'undici titolare è anche perché finora non è riuscito a sfruttare al meglio le occasioni che ha avuto, come quella nel secondo tempo nella partita di sabato contro il Chievo Verona.