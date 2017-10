Nel secondo tempo di Torino-Roma tra le fila dei granata si è rivisto in campo Antonio Barreca: il terzino non giocava da circa un mese a causa di un problema fisico ma ora è pronto a insidiare il posto da titolare a Cristian Molinaro.



Una buona notizia per Sinisa Mihajlovic che, mercoledì sera, potrebbe decidere di schierare dal primo minuto proprio Barreca. Molinaro arriva da una serie di prestazioni insufficienti, per questo potrebbe riposare un turno per lasciare spazio al più giovane collega. Nel ruolo di terzino destro sarà invece confermato uno degli ex della partita: Lorenzo De Silvestri.