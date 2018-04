Con quella di ieri contro l'Inter sono ora tre le vittorie consecutive del Torino in campionato: una striscia positiva iniziata con il 4-0 in trasferta sul campo del Cagliari, proseguita con il 4-1 interno con il Crotone e ora continuato proprio con l'1-0 all'Inter. Ad accomunare queste tre vittorie c'è un elemento comune: Adem Ljajic.



Da quando Walter Mazzarri è tornato a puntare sul fantasista serbo la squadra granata è tornata a vincere e Ljajic ha contribuito in maniera fondamentale nel far conquistare questi nove punti alla squadra: è andato in gol contro il Cagliari e contro l'Inter, è stato autore di due assist contro il Crotone. Ora Mazzarri difficilmente farà a meno di lui nelle prossime partite.