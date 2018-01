Dal "Non parte nessuno" di Urbano Cairo allo "Ljajic sta valutando l'addio" di Walter Mazzarri passa tanto delle prossime mosse di mercato del Torino. Il club granata è alla ricerca di un club che possa acquistare a titolo definitivo e per una cifra importante il cartellino del trequartista serbo. Una missione difficile, soprattutto in un mercato "povero" come quello di gennaio in Serie A.



L'eventuale trasferimento di Ljajic porterebbe via da Torino anche una delle Wags più chiacchierate, seguite e soprattutto più belle di tutta la Serie A. Pronta a trasferirsi insieme al serbe c'è infatti anche la splendida e biondissima Sofija Milosevic. Modella di professione è sempre più spesso in giro per il mondo per lavoro, ma appena può torna accanto al suo fidanzato. Nel frattempo? Delizia i suoi follower con scatti di giorno in giorno più hot conditi da video in palestra dove si tiene in gran forma. Che ne pensate? Eccola nella nostra gallery.