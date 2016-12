Domenica contro il Napoli, Sinisa Mihajlovic ha preferito schierare Emiliano Moretti, al fianco di Luca Rossettini al centro della difesa, piuttosto che Leandro Castan. Una scelta giustificata dal tecnico con le difficoltà che il brasiliano incontra contro un attacco che non da alcun punto di riferimento come appunto quello partenopeo.

Contro il Genoa, invece, Castan tornerà titolare al centro della difesa. Derby a parte, il brasiliano finora ha sempre giocato ad alti livelli risultando tra i migliori calciatori del Torino per rendimento in questa prima parte di stagione.