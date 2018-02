L'ultima partita che Andrea Belotti ha giocato titolare in questa stagione è stata Spal-Torino dello scorso 23 dicembre. Poi un infortunio al ginocchio lo ha costretto alla tribuna contro Genoa, Bologna e Sassuolo (oltre che con la Juventus in Coppa Italia) e all'iniziale panchina contro il Benevento e la Sampdoria. Ora il Gallo è pronto a tornare in campo contro il primo minuto e domenica contro l'Udinese, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, sarà titolare al centro dell'attacco granata.



Fino a questo momento il centravanti ha segnato solo quattro gol in questo campionato, l'ultimo contro il Napoli lo scorso 16 dicembre: ai tifosi del Torino non resta che sperare che oltre che tornare a giocare, Belotti torni anche a segnare.