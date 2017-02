Recupero importante a centrocampo per Sinisa Mihajlovic in vista della trasferta di domenica in casa della Roma: il tecnico granata potrà infatti tornare a contare a centrocampo sulle geometrie di Mirko Valdifiori.

L'ex giocatore di Empoli e Napoli aveva saltato per squalifica la gara contro il Pescara di domenica scorsa, contro la formazione giallorossa il Torino potrà invece di nuovo schierare il proprio numero 18 che finora si è rivelato essere una pedina fondamentale per gli equilibri della squadra.