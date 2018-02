Nell'ultima partita di campionato contro il Benevento i tifosi del Torino hanno potuto rivedere in campo, nell'ultima mezzora di gioco, Andrea Belotti. Grazie ai ritmi della partita che si erano ormai abbassati, i granata erano già in vantaggio per 3-0 e avevano un uomo in più in campo, Walter Mazzarri ha potuto mandare in campo il suo centravanti per la prima volta da quando si è infortunato al ginocchio lo scorso dicembre ma, sabato nell'anticipo contro la Sampdoria, il Gallo sembra destinato a sedersi (almeno inizialmente) in panchina.



Belotti non ha ancora ritrovato la migliore condizione fisica e per questo Mazzarri non sembra intenzionato a rischiarlo, a meno che le condizioni della partita non lo richiedano. A giocare come attaccante centrale nella formazione granata dovrebbe quindi essere ancora una volta M'Baye Niang.