Sarà M'Baye Niang a giocare come punta centrale nel Torino che domani affronterà la Sampdoria, Andrea Belotti partirà infatti ancora una volta dalla panchina. Il Gallo non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e per questo Walter Mazzarri non schierarlo dal primo minuto ma preferisce mandarlo in campo a partita in corso, nel caso ce ne fosse bisogno.



Al Ferraris seduto in panchina vicino a Belotti ci sarà Adem Ljajic. Il numero dieci non rientra nel progetto tecnico dell'allenatore toscano che ancora una volta gli preferirà Alejandro Berenguer nel ruolo di attaccante di sinistra. A completare il tridente offensivo ci sarà invece Iago Falque.