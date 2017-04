Torino-Crotone 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 66' Belotti rig. (T), 81' Simy (C)



Torino (4-3-1-2): Hart; Zappacosta, Rossettini, Carlao, Barreca; Falque, Valdifiori (76' Lukic), Baselli (84' Benassi); Ljajic; Belotti, Maxi Lopez (46' Boyé). All. Mihajlovic.



Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella (76' Simy); Rodhen (55' Sampirisi), Crisetig, Barberis, Stoian; Trotta (67' Nalini), Falcinelli. All. Nicola.



Arbitro: Doveri di Roma.



Ammoniti: 43' Rossettini (T), 63' Cordaz (C), 65' Ceccherini (C), 69' Rosi (C)