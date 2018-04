Torino-Crotone 4-1 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 16' Belotti (T), 20' Falque (T), 36' Belotti (T), 68' Belotti (T), 90' Faraoni (C)



Torino (3-4-1-2): Sirigu; Bonifazi, Burdisso, Moretti (82' Buongiorno); De Silvestri (58' Barreca), Rincon, Baselli (73' Obi), Ansaldi; Ljajic; Falque, Belotti. All: Mazzarri.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Pavlovic, Ajeti, Sampirisi; Faraoni, Rohden (80' Crociata), Ceccherini, Barberis, Benali; Trotta (71' Tumminello), Simy. All.: Zenga.



Arbitro: Guida di Torre Annunziata



Ammoniti: 36' Faraoni (C), 66' Rincon (T)