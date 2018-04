Danilo D'Ambrosio era il giocatore che ieri, durante Torino-Inter, aveva più di chiunque altro i riflettori puntati addosso. Il numero 33 nerazzurro è uno dei giocatori che Walter Mazzarri ha indicato come possibile rinforzo per la sua squadra nella prossima stagione e, per questo, il presidente granata Urbano Cairo ha osservato attentamente la sua prestazione.



D'Ambrosio non ha di certo impressionato e nel finale, quando Luciano Spalletti lo ha richiamato in panchina, è stato accompagnato fuori dal campo dai fischi dei suoi ex tifosi: un segnale che un suo eventuale ritorno a Torino potrebbe non essere gradito dalla piazza. Meglio di D'Ambrosio ha giocato invece Cristian Ansaldi, terzino che ha fatto il percorso inverso rispetto a quello del nerazzurro passando dall'Inter al Torino e che ieri forse si sarà fatto rimpiangere.