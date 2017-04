Finito nel mirino del potente procuratore Jorge Mendes, Andrea Belotti, centravanti del Torino e della Nazionale, piace a tutti i club della Premier League. Antonio Conte lo vuole per il dopo Diego Costa nel Chelsea, Mourinho lo sogna per il Manchester United, Wenger ci pensa per avere un finalizzatore perfetto per le manovre dell'Arsenal. In estate, in Inghilterra, tutte ci proveranno per il Gallo.