Gaston Silva ha lasciato Bormio, sede del ritiro del Torino, per volare in Messico per raggiungere quella che ormai è la sua nuova squadra: il Pumas. Il difensore uruguaiano era cercato anche dallo Sporting Lisbona, ma i portoghesi non sono riusciti a presentare un'offerta che convincesse la società granata. L'offerta giusta è invece arrivata dal club messicano: 1.7 milioni per il trasferimento a titolo deifinito del giocatore.



Un piccolo bottino che il presidente granata Cairo potrà reinvestire nel mercato in entrata, per acquistare quei tre giocatori che ancora servono per completare la rosa: un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante.