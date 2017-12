Karlo Butic è una delle rivelazione del campionato Primavera. L'attaccante del Torino, con le sue undici reti siglate in dodici partite, è il secondo miglior marcatore della Primavera 1 e anche in Coppa Italia il suo ruolino di marcia è impressionante: cinque gol fatti in quattro partite, l'ultimo siglato ieri al Genoa che ha permesso alla formazione granata di accedere alle semifinali. L'ottimo rendimento avuto dal centravanti non è passato inosservato neanche al di fuori dei confini nazionali, tanto che lo Stoccarda e il RB Lipsia sarebbero pronte a formulare un'offerta milionaria per acquistare già a gennaio il calciatore classe 1998.



Difficile che Butic possa lasciare il Torino nei prossimi: in casa granata sono in molti a credere in lui e nelle sue qualità ma, dopo appena mezza stagione, potrebbe far fare al presidente Urbano Cairo una plusvalenza milionaria. L'attaccante croato è infatti arrivato in estate dall'Inter a parametro zero: per il Torino è stato un vero e proprio affare.