Una buona e una brutta notizia per Walter Mazzarri dall'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia. Lorenzo De Silvestri ha smaltito l'infortunio al ginocchio patito nell'ultima partita prima della pausa di campionato contro la Fiorentina e, per la prima volta, ha svolto l'intero allenamento con i propri compagni di squadra. Il terzino destro sarà quindi a disposizione per la partita di sabato contro il Cagliari ma difficilmente scenderà in campo nell'undici titolare.



Rischia invece di non partire per la Sardegna Vanja Milinkovic-Savic, il secondo portiere del Torino non era infatti presente oggi al Filadelfia a causa di una sindrome influenzale che lo ha colpito.