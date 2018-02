Il difensore del Torino, Lorenzo De Silvestri, è tornato sul derby perso contro la Juventus a Torino Channel: "In fase di non possesso abbiamo interpretato la partita come l'avevamo preparata. Avremmo potuto creare qualche occasione in più dopo aver subito il gol ma contro di noi c’era la Juve, squadra molto solida che difficilmente subisce gol. Abbiamo disputato una gara ottima ma purtroppo non siamo riusciti ad evitare la sconfitta. Giocare con la maschera è fastidioso, ma è obbligatorio. A me interessa però parlare della squadra e dare il mio apporto in campo. Il nostro pensiero dev’essere lavorare e andare avanti, dobbiamo dimostrare la forza di reagire dopo il primo risultato negativo. La partita è stata fatta, la prestazione c’è stata. Andiamo avanti convinti di aver fatto un passo avanti. Ora ripartiamo subito da Verona".